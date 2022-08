Le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien, situé dans le village de Bat Tràng, en banlieue de Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Avec son architecture originale, le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien, situé au cœur du village de poterie de Bat Tràng, Hanoï, est une adresse incontournable pour quiconque souhaite admirer des produits locaux.Créé en 2018, le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien s'étend sur plus de 3.000 m2 dans le village de Bat Tràng, district de Gia Lâm, à environ 15 km du centre-ville de Hanoï. Cet ouvrage est à l'initiative de l’artisane Hà Thi Vinh, vice-présidente de l'Association des villages d’artisanat du Vietnam et directrice générale de l’EURL Quang Vinh. Il a été construit pour honorer la quintessence de l’artisanat de la poterie, connecter les unités et les artisans dans ce domaine ainsi qu'exposer les produits en céramique les plus remarquables du pays pour le plus grand plaisir des touristes.En s'y rendant, les visiteurs sont d’abord surpris par l’architecture unique de l'ouvrage et ses sept spirales géantes, à l'image des plateaux tournants, outils indispensables du potier.Une conception originale"Notre village natal est celui de Bô Bat, district de Yên Mô, province de Ninh Binh (Nord). Dans ce centre, il y a un bateau qui relate la bravoure de ce groupe d’anciens qui bravèrent les vents et marais de Hông Hà pour s’installer à Bat Tràng. Au total, ce sont 19 familles qui vinrent ici et qui créèrent un village prospère et célèbre dans le pays et à l'étranger. L'histoire remonte à près de 1.000 ans", raconte Hà Thi Vinh. Elle espère que "le centre puisse devenir une passerelle diffusant les valeurs culturelles des villages artisanaux aux touristes nationaux et étrangers. Il s’agit également d’un lieu de formation professionnelle pour la jeune génération du village de Bat Tràng afin de les aider à préserver et perpétuer le métier traditionnel de poterie".Chaque étage a une fonction différente. Le rez-de-chaussée et l'extérieur du bâtiment sont dédiés aux zones d'exposition présentant les produits céramiques typiques des ateliers du village. Les 2e et 3e étages quant à eux, présentent des céramiques artistiques conçues, tout au long du développement du village de Bat Tràng.Dans le centre, tout le processus de fabrication d'un produit est expliqué au travers de sculptures.Si le dernier étage est un lieu de détente pour les visiteurs avec des espaces verts et des sculptures lumineuses de l'artiste Bùi Van Tu, le sous-sol est un atelier où les visiteurs peuvent s’essayer au modelage et à la peinture sur céramique."Il y a des statues qui décrivent le processus de fabrication des poteries, du pétrissage de l'argile, en passant par la peinture sur émail, au déchargement du four... Tout le processus de la fabrication est reproduit sur ces sculptures. De plus, il existe trois types de fours à Bat Tràng : le four Bat, le Bâu et le Hôp", souligne le peintre Nguyên Manh Duc, conseilleur en beaux-arts dudit centre.Il ajoute : "Le sous-sol du bâtiment est un espace d’expérience communautaire où les gens peuvent créer eux-mêmes des produits en céramique. La formation à la céramique s'inscrit dans le cadre du centre et ce dernier organise régulièrement des expositions et coopère avec des artistes dans l'organisation de programmes d’art contemporain afin de sensibiliser les habitants locaux et les visiteurs plus largement".L'expérience de la céramiqueOutre l'idée de créer un espace présentant les produits artisanaux, ce centre est également un lieu où les artisans et leurs créations sont mis à l'honneur. Il s'agit vraisemblablement d'une adresse où se conservent toutes les valeurs culturelles du village de Bat Tràng, et qui permet aux visiteurs d'admirer des œuvres originales produites par des artisans locaux.