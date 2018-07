Des maisons inondées après l'effondrement du barrage hydroélectrique Sepien Senamnoi au Laos. Photo: Xinhua

Vientiane, 26 juillet (VNA) – Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a donné, dans l'après-midi du 25 juillet à Vientiane, une conférence de presse pour annoncer les détails liés à l’effondrement du barrage hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy.

Cette conférence de presse a eu lieu après la visite de terrain du chef du gouvernement laotien dans le district de Sanamxay, province d'Attapeu (Sud), pour rendre visite aux sinistrés et diriger les opérations de recherche et de sauvetage.

Selon le Premier ministre Thongloun Sisoulith, les impacts de l’effondrement de ce barrage sont énormes et c’est la première fois depuis des dizaines de décennies que le peuple laotien traverse une telle catastrophe.

Cette dernière est due aux fortes pluies de ces derniers jours qui ont fait monter subitement le niveau d’eau, provoquant la rupture du barrage auxiliaire de la centrale et libérant une grande quantité d’eau vers l’aval.

Jusqu’à présent, tous les sinistrés qui avaient dû se réfugier sur des toits et de grands arbres ont été secourus et transportés vers le centre d’administration et des écoles dans le centre du district et des lieux sûrs. Ils ont également reçu des soins médicaux et des articles de première nécessité.

Au total, 587 familles soit 3.060 personnes restent sans abri et 131 personnes sont toujours portées disparues. Treize villages sont affectés par la rupture du barrage.

Il a annoncé que le gouvernement laotien avait tenu mercredi après-midi une réunion d’urgence et avait décidé de créer une mission ad hoc dirigée par le vice-Premier ministre Sonexay Siphandone pour évaluer les dégâts et déterminer la cause de la catastrophe.

Au nom du gouvernement et du peuple laotiens, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a tenu à remercier les gouvernements, les pays amis et les organisations internationales pour leur profonde sympathie et leurs aides qui, selon lui, permettront aux sinistrés de stabiliser rapidement leur vie.

D’une capacité installée de 410 MW et d’une production annuelle de 1.860 GWh, la centrale hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy a été construite par la compagnie PNPC, une joint-venture établie en mars 2012 par SK E&C et KOWEPO (République de Corée), RATCH (Thaïlande) et la société publique laotienne LHSE.

Cet ouvrage, d’un coût total de 1,2 milliard de dollars, est le premier projet de BOT (construction-opération-transfert) déployé par les investisseurs sud-coréens au Laos. Les travaux ont été lancés en février 2013. Le barrage était achevé à 90% et sa production commerciale devait débuter en 2019.-VNA