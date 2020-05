Fabrication de nuoc mam traditionnel (sauce à base de poisson du Vietnam). Photo: giavinuocmam

Hanoï (VNA) - A travers des activités de promotion du commerce sous la forme de cooking shows et livestream avec la participation du célèbre Youtuber Jianhao TAN de Singapour, les entreprises singapouriennes ont manifesté leur intérêt pour certains produits vietnamiens tels que banh trang (feuille de riz), café, nuoc mam (sauce à base de poisson), épices…



Les entreprises vietnamiennes ont une excellente occasion d’accéder au marché singapourien et, à travers ce marché très exigeant, de conquérir le marché mondial.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, Singapour est un grand marché avec un chiffre d'affaires important (750 milliards de dollars - le double de son produit intérieur brut). Avec une structure économique orientée vers les services (représentant 75% de l'économie), Singapour n'a pas d'agriculture. L'industrie se concentre principalement sur l'électronique, l'ingénierie de précision et les maillons de la chaîne de production à haute valeur ajoutée tels que solutions technologiques, conceptions innovantes.



Par conséquent, la consommation à Singapour dépend principalement des importations. Dans le contexte d'épidémie de COVID-19, ce pays est de plus en plus prudent dans sa politique commerciale, évitant de dépendre pour ses exportations et importations d'un seul marché à la fois. Actuellement, Singapour veille à ce que le taux d'exportations vers un marché unique ne dépassant pas 15% de la valeur totale des exportations du pays.



Selon les prévisions, ce taux sera réduit tant pour les exportations que pour les importations, afin d'éviter de futures ruptures de l'offre et de la demande sur ses marchés traditionnels tels que la Malaisie, la Chine, les États-Unis....