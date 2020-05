Photo d'illustration: VNA



Hanoï, 22 mai (VNA) - Le journal Vietnam Business Forum de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a organisé le 21 mai un séminaire en ligne intitulé: "Banque numérique et paiement électronique: tendance de la période de COVID -19".

Prenant la parole, Vu Tien Loc, président de la VCCI a estimé que le Vietnam était l'un des rares pays au monde à avoir bien maîtrisé l'épidémie de COVD-19. Le gouvernement vietnamien a commencé de relancer l'économie nationale. En fait, l'épidémie a de nombreux effets néfastes sur l'économie et la société, mais c’est également la force pour promouvoir les changements dans la vie et l'économie.

Ces dernières années, le Parti et l'État ont plaidé pour la promotion de l'économie numérique, de l’e-gouvernement, du commerce électronique... en appliquant de nombreuses résolutions, de nombreux plans d'action ... Bien qu'il y ait eu certains progrès dans la création d'un couloir juridique pour les services bancaires et le paiement électronique, il faut encore perfectionner le cadre juridique, améliorer la capacité des banques dans l'environnement numérique national.

M. Loc a précisé qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour restructurer l'économie après la pandémie. L'une des tâches très importantes est de numériser l'économie et les entreprises, de promouvoir le commerce électronique.

La numérisation et l'internationalisation deviennent des demandes importantes pour le développement des entreprises. La numérisation et l'internationalisation assurent un développement plus efficace et plus durable de l'économie et des entreprises.

Lors du séminaire, les intervenants ont également indiqué que parmi les économies d'Asie du Sud-Est, le Vietnam était l'une des économies favorables au développement de l'économie numérique. Le Vietnam possède une infrastructure numérique assez forte par rapport aux autres économies régionales.

Selon un rapport de VCCI, le Vietnam compte actuellement 70 établissements de crédit, sans compter les intermédiaires de paiement tels que les portefeuilles électroniques, les services de paiement via Internet et par téléphone portable…

La valeur des transactions financières via Internet a atteint plus de 7 millions de milliards de dongs, et par téléphone portable 300 000 milliards de dongs.

Par rapport au modèle bancaire traditionnel, les banques numériques et les portefeuilles électroniques présentent de nombreux avantages.

Selon Pham Tien Dung, chef du Département de paiement de la Banque d’Etat, plus de 1 000 milliards de dongs ont été accordés par les banques pour soutenir les entreprises durant la pandémie de COVID-19. De nombreuses transactions inférieures à deux millions de dongs ont été effectuées sous forme de transactions électroniques. La Banque d’Etat a également effectué des transactions de paiement gratuites pour soutenir la lutte contre le coronavirus.

M. Dung a annoncé qu'en juin, la Banque d'État soumettra au gouvernement pour la promulgation d’un décret remplaçant le décret 101/2012 / ND-CP concernant les paiements non monétaires. En conséquence, le Vietnam aura pour la première fois le concept de monnaie électronique. C'est la base pour que les banques développent une banque numérique complète. -VNA