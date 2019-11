Sydney, 27 novembre (VNA) - Bamboo Airways et l’aéroport international de Melbourne en Australie ont signé le 26 novembre, un mémorandum d’accord sur l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant Hanoi à Melbourne.

Photo d'illustration

La vice-première ministre Trinh Dinh Dung, en visite de travail en Australie, a assisté à la signature.

C'est la première fois qu'une compagnie aérienne vietnamienne envisage d'ouvrir des vols directs entre la capitale vietnamienne et Melbourne, ce qui devrait renforcer la coopération et les échanges commerciaux entre les deux pays.

Une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville et Melbourne a servi environ 259.000 voyageurs l’an dernier, et 208.000 au cours des neuf premiers mois de 2019, soit une augmentation de 7,7% en glissement annuel. Cela montre le potentiel des services aériens directs entre le Vietnam et l'Australie.

Lors de la cérémonie de signature, le vice-président permanent de Bamboo Airways Dang Tat Thang a déclaré que la compagnie aérienne souhaitait se développer en Australie en raison du potentiel du marché. Le Vietnam et l’Australie ont conclu un partenariat stratégique en mars 2018. La communauté vietnamienne en Australie compte désormais près de 500.000 de personnes, alors qu’il n’y a que quelques lignes directes entre les deux pays.

Bamboo Airways espère lancer le service Hanoi-Melbourne au quatrième trimestre de cette année, en utilisant des avions Boeing 787-9 Dreamliner. On dit que la route est la condition préalable pour que la compagnie aérienne ouvre davantage de vols directs vers d’autres destinations en Australie à l’avenir.

L’aéroport de Melbourne accordera à la compagnie aérienne vietnamienne des tarifs préférentiels pour les services d’accueil, de circulation aérienne et de promotion commerciale.

Le même jour, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a également assisté à la signature d'un autre mémorandum d'accord entre Bamboo Airways et l'Université RMIT visant à développer la formation et la recherche et à encourager une plus grande participation des femmes dans le secteur de l'aviation. - VNA