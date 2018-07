Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Dinh Dung Trinh a approuvé l’option d’investissement du projet de transport aérien de Bamboo Airways à l’aéroport de Phu Cat, dans la province de Binh Dinh (Centre).

Le projet vise à faire de Bamboo Airways l’un des principaux transporteurs du Vietnam avec un investissement total de 700 milliards de dôngs (31,4 millions de dollars).Le projet prévoit d’acheter des Airbus 320 et 321 ou Boeing 737 d’ici à 2023. La durée d’activité du projet est de 50 ans, à compter du 9 juillet 2018.Le vice-Premier ministre a demandé au ministère des Communications et des Transports de vérifier le projet et d’accorder une licence d’exploitation aérienne, alors que Comité populaire de Binh Dinh est chargé de superviser la mise en œuvre du projet.En mai 2017, le promoteur immobilier a annoncé qu’il établira la Viet Bamboo Airways Company. Cette compagnie prévoir de servir 24 liaisons aériennes domestiques, y compris Thanh Hoa-Quy Nhon, Thanh Hoa-Phu Quoc, Thanh Hoa-Nha Trang et Hai Phong-Quy Nhon.Le transporteur lancera également des vols internationaux vers le Japon, la République de Corée, la Chine, Singapour, la Thaïlande, Hong Kong, Taiwan, les Philippines, les États-Unis et l’Europe.En mars, FLC Group a signé un accord avec le constructeur français Airbus pour l’achat de 24 avions A321neo, d’une valeur totale de 3 milliards de dollars, pour Bamboo Airways.Trois mois plus tard, le groupe a signé un contrat avec Boeing pour l’achat de 20 787-9 Dreamliner, d’une valeur s’élevant à 5,6 milliards de dollars, pour desservir des lignes internationales.Bamboo Airways devrait démarrer ses activités en 2019 avec des avions loués par des tiers avant la livraison par Airbus de ses appareils. Elle prévoit de posséder une flotte de 200 avions d’ici à 2020, et 400 d'ici 2030. – VNA