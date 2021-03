Photo: Bamboo Airways

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways a reçu une allocation de créneaux du Conseil des aéroports du Royaume-Uni pour opérer six vols par semaine desservant l'aéroport Heathrow à Londres à partir de mai 2021.

Plus précisément, le transporteur vietnamien a obtenu des créneaux pour effectuer trois vols directs vers Ho Chi Minh-Ville par semaine, tous les mardis, jeudis et dimanches, et trois autres vers Hanoï les lundis, mercredis et samedis.

Les vols atterriront à 15h30 et décolleront à 17h40 (heure anglaise) à l'aéroport Heathrow en utilisant le Boeing 787-9 Dreamliner.

Auparavant, Bamboo Airways avait annoncé son intention de voler à Londres et à Francfort (Allemagne) au premier trimestre 2021, ce qui a été retardé en raison de l'épidémie de coronavirus. -VNA