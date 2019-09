Quang Ninh (VNA) - En se rendant pour la première fois dans le district de Tiên Yên, province de Quang Ninh, difficile de ne pas s’émerveiller devant le spectacle de la chute d’eau de Pac Sui.

Chute d’eau de Pac Sui, dans le district de Tiên Yên, province de Quang Ninh. Photo : CVN

Situé au nord de la province septentrionale de Quang Ninh, le district de Tiên Yên est couvert d’une couleur verdoyante où se mêlent forêts primitives, vallées, rivières et sources. On ne peut en parler sans mentionner la chute d’eau de Pac Sui, dans la commune de Yên Than. Une destination incontournable pour les adeptes du tourisme de découverte.À 8 km du centre-bourg, cet ouvrage naturel fait l’unanimité de par sa beauté pastorale et son romantisme sans égal mais aussi de l’air frais et salubre qui y règne. Le nom Pac Sui en chinois signifie "eau blanche", (Bach thuy en vietnamien). Avec ses 16 étages d’eaux qui se mêlent avec le paysage forestier environnant, elle offre aux visiteurs une scène à couper le souffle dont le blanc des eaux, le vert des arbres et le gris des roches rugueuses s’entrelacent telle une peinture fantasmagorique. Le visiteur se trouve comme perdu dans un conte de fée.Cadeau du CielChaque étage possède sa propre beauté. Tous les deux ou trois étages, se trouve une vasque à l’eau turquoise d’une parfaite limpidité. Lorsque le soleil est de la partie, les roches brillent de mille feux et offrent un spectacle aux couleurs chatoyantes.La grande originalité de la chute d’eau de Pac Sui est que chaque étage est différent, que ce soit en termes de couleurs, de physionomie ou de puissance de jets. Il y a cet étage dont les volutes d’eau sont si fortes que l’on a l’impression que l’écume rugit ; et puis, il y a cet autre où l’eau est si calme et paisible que son doux clapotis semble nous murmurer à l’oreille. Le tout constitue un tableau de la nature des plus extraordinaires.Autrefois, l’accès était fastidieux et se faisait par le biais d’un chemin sinueux à travers la forêt. En 2018, les autorités du district ont versé plus de 10 milliards de dôngs pour le réaménagement des infrastructures, à savoir l’ouverture de chemins, l’amélioration des parkings, la construction de ponts ainsi que d’escaliers. Désormais, les touristes peuvent accéder plus facilement à ce lieu féerique et explorer sa riche biodiversité. – CVN/VNA