Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les exportations de fruits et légumes ont rapporté au Vietnam 269 millions de dollars en juillet, portant le total depuis janvier à 2,31 milliards de dollars, soit une baisse légère de 0,8%.

Au cours des sept premiers mois, la Chine est demeurée le premier débouché avec 71,94% du total, soit 1,5 milliard de dollars. Sont venus ensuite les États-Unis avec 70,23 millions, la République de Corée avec 65,33 millions, a annoncé le Département de transformation et de développement des marchés des produits agricoles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les exportations sur certains marchés ont connu une forte hausse, comme le Cameroun, la République dominicaine, Guam.

En même temps, le pays a importé pour 145 millions de dollars de fruits et légumes en juillet, et 1,14 milliard au cours des sept premiers mois de l’année (+22%).

Selon le Département de transformation et de développement des marchés des produits agricoles, la prochaine ratification de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam, l’entrée en vigueur de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et la signature d’autres accords aideront cette filière à élargir ses marchés à l’export.

Pour bien profiter des opportunités, les entreprises devront étudier les opportunités comme les défis des marchés de l’UE et des dix économies membres du CPTPP. Elles devront chercher des mesures pour améliorer la qualité de leurs produits, renforcer la compétitivité et la productivité, assurer la traçabilité, l'hygiène et la sécurité sanitaires des produits, et répondre aux normes techniques des pays importateurs. -VNA