Du 1er janvier au 20 novembre, Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête du pays en termes de nouveaux projets d’IDE (38%), de projets ajustés (25,3%), et d’apports en capital et achats d’actions (66,6%), selon l’Agence des investissements étrangers rattaché au ministère du Plan et de l’Investissement.

Des représentants de centaines d’entreprises vietnamiennes opérant dans les secteurs de l’électricité et de l’électronique ainsi que ceux de l’Association indienne des fabricants d’électricité et d’électronique (IEEMA) se sont rencontrés mardi 5 décembre à Hanoi pour explorer les possibilités de renforcer leur coopération.

Hô Chi Minh-Ville et la ville russe de Saint-Pétersbourg ont encore beaucoup de marge et de potentiel pour augmenter le chiffre d’affaires commercial et élargir la coopération en matière d’investissement dans la transformation numérique, l’industrie de transformation et de fabrication, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et l’éducation, a-t-on appris d’un forum des affaires tenu mardi 5 décembre à Hô Chi Minh-Ville.