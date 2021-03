Kiên Giang (VNA) - Bai Sao est l'une des plus belles plages de l'île de Phu Quôc. De sable blanc aux eaux cristallines, elle est un endroit de rêve pour se détendre et se baigner.

La beauté de la plage de Bai Sao à Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud). Photo : CVN/VNA

Située dans le quartier d’An Thoi, ville insulaire de Phu Quôc, province de Kiên Giang, au Sud, la plage de Bai Sao séduit les visiteurs par sa quiétude et son caractère immaculé. Paysage naturel, air frais et sensation paisible, l’endroit est idéal pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne.



Le nom de Bai Sao a été donné par les habitants de l’île car autrefois, au crépuscule, la plage était envahie de milliers d’étoiles de mer (Asteroidea ou Astéries).



Un endroit idéal pour la baignade



Longue de plus de 7 km, Bai Sao expose ses plages de sable interminables, enfermées dans les bras de deux chaînes de montagnes. Le sable de Bai Sao est tout blanc plutôt que jaune clair comme celui de Nha Trang (province de Khanh Hoà, au Centre) ou jaune foncé comme celui de la ville de Vung Tàu (province de Bà Ria-Vung Tàu, au Sud). Quand les rayons de soleil se projettent sur le sable à Bai Sao, celui-ci s’illumine et devient brillant.



Il est rare de trouver une plage où le sable est fin comme celui de Bai Sao. Quand on essaye de le serrer dans sa main, il se déverse à travers les doigts comme de la farine composée de millions de minuscules cristaux tous blancs.

hSable blanc et eaux cristallines à la plage de Bai Sao. Photo : CVN/VNA

Du sable, il n’y a que quelques pas à faire pour vous retrouver dans les eaux transparentes bordant Phu Quôc. En plus de ses eaux cristallines, la mer de ce côté est très calme, protégée des vents par les chaînes de montagnes. Par conséquent, les familles avec des enfants ou ceux qui préfèrent une plage tranquille donnent leur préférence à la plage de Bai Sao. Cette longue bande de sable blanc vous permettra de profiter du soleil en toute tranquillité. Outre se baigner et prendre un bain de soleil, les touristes peuvent expérimenter de nombreuses activités.



Des activités pour tous les goûts



Les visiteurs pourront commencer par une séance de snorkelling pour découvrir sous l’eau les magnifiques coraux. Il est également possible d’aller plus en profondeur et de s’initier à la plongée. Ils découvriront alors la faune et la flore à 5m de profondeur. Ils se mêleront aux poissons et autres êtres vivants sous-marins. Il sera aussi possible de faire du kayak. Les voyageurs pourront alors flotter sur l’eau avec leurs amis et familles dans un espace vaste et poétique. D’autres sports nautiques, plus aventureux, sont également proposés sur la plage de Bai Sao, comme le jet-ski ou le ski nautique. Réservés aux amateurs de sensations fortes !



Enfin, bien sûr, une journée à la plage ne serait pas complète sans avoir dégusté les fruits de mer locaux. Les touristes se délecteront des spécialités comme la salade de hareng, le crabe cuit ou encore le calmar grillé, servis dans les restaurants du bord de mer. Tous ces plats seront accompagnés de nuoc nam (saumure de poisson), spécialité de l’île.



Il n’y a plus aucun doute, la plage de Bai Sao offre tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre séjour balnéaire sur l’île de Phu Quôc. Préférez un séjour entre novembre et avril, vous éviterez comme cela les pluies et tempêtes de l’été tropical ! -CVN/VNA