Hanoi (VNA) – Après une solide performance en 2022, la croissance économique du Vietnam devrait se modérer à 6,5% cette année et se développer encore à 6,8% en 2024, a déclaré la Banque asiatique de développement (BAD) dans sa publication économique phare publiée mardi 4 avril.

Le directeur national de la BAD au Vietnam, Andrew Jeffries. Photo : VNA



La croissance économique du Vietnam sera limitée en 2023 par le ralentissement économique mondial, la poursuite du resserrement monétaire dans les économies développées et les retombées des tensions géopolitiques mondiales, a déclaré à la presse à Hanoi le directeur national de la BAD au Vietnam, Andrew Jeffries.

Cependant, la politique de soutien à la croissance du Vietnam avec un assouplissement monétaire, un important montant d’investissements publics à décaisser en 2023 et la réouverture de la Chine aideront le pays à contrer ces vents contraires, a-t-il indiqué.

Le ralentissement économique mondial s’est aggravé au quatrième trimestre de 2022 et se poursuivra probablement en 2023, selon l’Asian Development Outlook (ADO) d’avril 2023.

La baisse de la demande mondiale devrait peser sur la croissance industrielle. La production agricole devrait augmenter de 3,2% cette année grâce à la relance de la demande intérieure et à la réouverture de la Chine, qui représente 45% des exportations de fruits et légumes du Vietnam.

Les arrivées de touristes en provenance de la Chine à partir du 15 mars devraient profiter au tourisme et aux services au Vietnam, le secteur devant croître de 8,0% cette année, a souligné le directeur national de la BAD au Vietnam.

Selon le responsable, l’investissement public sera un autre moteur clé du redressement et de la croissance en 2023 et 2024, stimulant la construction et d’autres activités économiques connexes.

Parallèlement au passage à l’assouplissement monétaire en mars 2023, les dépenses publiques devraient générer des effets multiplicateurs substantiels, stimulant fortement la croissance de l’économie.

La BAD prévoit une croissance vietnamienne de 6,5% cette année. Photo: VNA



Le gouvernement s’est engagé à débourser 30 milliards de dollars cette année, dont 90% ont été alloués aux ministères, aux branches, aux provinces et aux villes pour décaissement à partir de janvier 2023.

Cependant, les investissements étrangers restent affectés par le ralentissement économique mondial. Les investissements directs étrangers nouvellement enregistrés ont diminué de 38% et les décaissements de 4,9% au cours des deux premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l’an dernier.

Selon le rapport de la BAD, la pandémie prolongée a mis en évidence des problèmes structurels qui figurent parmi les principaux risques à la baisse pour l’économie.

L’économiste en chef de la BAD, Nguyên Minh Cuong, a remarqué que le déficit budgétaire en 2023 pourrait être supérieur à l’objectif de déficit de 4,4% du PIB pour 2023, et a recommandé qu’à l’avenir, le Vietnam doive poursuivre ses réformes pour assurer une finance plus durable, réduire la dépendance de son économie à l’égard de sources de revenus non durables telles que le foncier et le pétrole brut.

La consommation intérieure du Vietnam continuera à se redresser en 2023. Le tourisme s’est redressé, de nouveaux programmes de stimulation de la consommation et d’investissements publics ont été lancés en janvier 2022 et l’augmentation des salaires effective en juillet 2023 peut entraver le redressement de la consommation.

Le fléchissement de la demande mondiale continuera d’affecter le commerce en 2023. Les exportations au cours des deux premiers mois de 2023 ont chuté de 10,4% en glissement annuel, tandis que les importations ont chuté de 16%. Le commerce extérieur devrait reculer à 7% en 2023 et l’an prochain.

Le ralentissement de la croissance des échanges commerciaux pourrait créer un déficit du compte courant égal à 1% du PIB cette année, avant de retrouver un excédent en 2024. – VNA