Hanoi (VNA) - L’île de Bach Long Vi se prépare ce mois-ci aux élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des conseils populaires à tous les niveaux, pour le mandat 2021-2026.

L'île de Bach Long Vi, littéralement "la queue de dragon blanc", à environ 110 km de la côte de la ville de Hai Phong (Nord), couvre plus de trois km². Selon les statistiques de 2019, environ 620 personnes y vivent.

Bach Long Vi - l'un des deux districts insulaires de Hai Phong - a été créé en 1992 et est l'un des huit principales pêcheries du golfe du Bac Bo. Elle occupe une position stratégique dans la défense-sécurité et la protection de la souveraineté insulaire et le développement économique maritime du pays.

Le Bureau Politique a décidé de faire de Bach Long Vi un centre de logistique de pêche et de recherche et sauvetage du Nord. La mise en œuvre de nombreuses résolutions, politiques et directives du Parti et du gouvernement a contribué à changer la physionomie du district. L'approvisionnement en électricité et en eau douce à l'armée et aux habitants de l'île a été récemment mis en place.

Cependant, cette localité fait face encore à de nombreuses difficultés, notamment dans les infrastructures de transport. Mettant en œuvre la politique de la ville visant à les perfectionner notamment voies routière, aérienne et maritime, le Comité populaire de la ville de Hai Phong et le Comité populaire du district de Bach Long Vi ont mis en œuvre un projet de navire transportant des passagers et des marchandises vers l'île. Le navire a été nommé "Flamboyant", nom de la fleur considérée comme le symbole de la ville.

Participant à l’itinéraire « S'orienter vers la mer et les îles du pays», organisé en mi-avril par l'Association des journalistes de la ville de Hai Phong, la journaliste Le Nhung, de la Radio -Télévision de Hai Phong, a été fortement impressionnée par l’hospitalité des soldats et habitants du district insulaire de Bach Long Vi.

Le sacrifice silencieux des soldats vivant loin de leurs proches pour défendre la souveraineté maritime et insulaire du pays inspire beaucoup les photographes, a-t-elle dit. -VNA