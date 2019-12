Photo d'illustration: Internet

Bac Ninh (VNA) - L’indice des prix à la consommation (IPC) en novembre de la province de Bac Ninh (Nord) a progressé de 1,37% par rapport à octobre, soit la plus forte hausse enregistrée depuis le début de l’année.

Pour les 11 premiers mois de l’année, l’IPC local a connu une augmentation de 2,57% en variation annuelle.

En novembre, parmi les 11 groupes de biens référencés, quatre ont connu une hausse mensuelle, que sont « Restauration et services liés à l'alimentation » (+6,57%), « Textile-habillement, chapeaux et chaussures » (+0,57%), « Ustensiles ménagers » (+0,42%) et « Autres marchandises et services » (+0,22%).

Dans le même laps de temps, les groupes « Boissons et tabac », « Logements, électricité, eaux, carburants et matériaux de construction », « Transports » et « Culture, loisirs et tourisme » ont régressé, respectivement de 1,04%, 1,58%, 0,6% et 0,09%. -VNA