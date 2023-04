Photo : https://skhdt.bacninh.gov.vn/



C’est ce qu'a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, Ngo Tan Phuong lors du séminaire tenu le 20 avril (heure du Vietnam) à Washington D.C. pour promouvoir les opportunités d'investissement à Bac Ninh auprès des entreprises américaines. Le séminaire s'est déroulé dans le cadre d'un voyage d'affaires d’une délégation de la province de Bac Ninh aux Etats-Unis pour la promotion des investissements.



Cette localité compte actuellement 12 zones industrielles concentrées, prêtes à accueillir les investisseurs. Au premier trimestre 2023, Bac Ninh a attiré plus de 565 millions de dollars d'investissements étrangers. Jusqu’au 20 mars, Bac Ninh a délivré la licence d’investissement à 1.867 projets d'investissement étrangers, avec un capital total de 23,915 milliards de dollars des entreprises de 39 pays et territoires. A Bac Ninh, les entreprises américaines ont investi dans 19 projets avec un capital total de 216,6 millions de dollars.



A cette occasion, des représentants de l'ambassade et de la délégation de Bac Ninh ont répondu aux questions des entreprises américaines concernant le couloir juridique, les procédures d'investissement et les priorités de la province vis-à-vis des investisseurs étrangers... De nombreuses entreprises américaines ont souhaité que l'ambassade et les autorités de Bac Ninh connectent avec les entreprises dans le pays pour renforcer les opportunités de coopération commerciale.-VNA