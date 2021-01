La secrétaire du Comité du Parti de la province de Bac Ninh, Dao Hong Lan, reçoit l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh-wan. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - Les autorités de la province de Bac Ninh (Nord) créent toujours des conditions favorables et s'efforcent de régler rapidement les difficultés des entreprises étrangères, dont les Sud-coréennes, a déclaré la secrétaire du Comité provincial du Parti, Dao Hong Lan.

En recevant l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh-wan, le 13 janvier, Mme Dao Hong La a appelé les investisseurs sud-coréens à investir davantage à Bac Ninh dans les temps à venir, en particulier dans le développement de villes intelligentes, l'éducation-formation, l’agriculture de hautes technologies, la protection de l'environnement et l’économie d'énergie, et la fabrication d'automobiles et de composants…

La province permettra également aux entreprises locales d'exporter plus facilement des produits, notamment des produits artisanaux, vers le marché sud-coréen, a-t-elle noté.

Selon le responsable, Bac Ninh est l'une des provinces ayant un taux de croissance rapide du pays. La province abrite 10 parcs industriels concentrés, attirant plus de 1 500 entreprises à capitaux étrangers de 37 pays et territoires.

Concernant de l’investissement étranger, la République de Corée est en tête avec 945 projets représentant 13,27 milliards de dollars, soit 63,3% du total.

Afin de minimiser les difficultés pour les entreprises au milieu de la pandémie de COVID-19, Bac Ninh a prolongé le délai de paiement des impôts en faveur de 178 entreprises pour un montant total de 1.150 milliards de dôngs (près de 49,9 millions de dollars).

Pour sa part, l’ambassadeur Park Noh-wan a hautement apprécié les réalisations de Bac Ninh en matière de développement socio-économique et d'attraction des investissements étrangers, et a remercié les autorités locales pour les politiques d’assistance aux entreprises sud-coréennes face au COVID-19.

Il a espéré que Bac Ninh disposera de davantage de mécanismes et de politiques pour faciliter l’investissement des entreprises sud-coréennes, contribuant ainsi au développement économique locale.

L'ambassadeur a promis d'encourager les entreprises sud-coréennes à sonder et à investir dans la province de Bac Ninh, en particulier dans le développement de villes intelligentes, la protection de l'environnement et l'éducation-formation. -VNA