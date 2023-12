Cérémonie de signature du protocole d'accord. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Bac Ninh, le groupe néerlandais STC B.V. et la société de développement des ressources humaines Tan Cang - STC ont signé le 30 novembre à Bac Ninh un protocole d'accord de coopération en matière de formation en logistique.



Nguyen Huong Giang, présidente du Comité populaire de Bac Ninh, a déclaré que sa province bénéficiait d'avantages particuliers dans le développement des services commerciaux et logistiques, avec 16 projets d'investissement dans les infrastructures pour les zones industrielles déjà opérationnels, et huit autres projets en cours de construction.



Elle a affirmé que la signature du protocole d'accord contribuerait à améliorer la qualité des ressources humaines et à accélérer le développement de la logistique et des ports maritimes de Bac Ninh dans les temps à venir.



Bac Ninh s'engage à créer des conditions favorables et à travailler en étroite collaboration pour rendre cette coopération efficace, a-t-elle souligné.



La province de Bac Ninh a également demandé à STC B.V. et à la société Tan Cang - STC de mettre activement en œuvre les contenus de la coopération conformément à la feuille de route, notamment en organisant des cours de formation à court, moyen et long termes en fonction des besoins. -VNA