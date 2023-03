Ville de Bac Ninh. Photo:baodautu.vn

Bac Ninh (VNA) - Selon la planification provinciale pour la période 2021-2030 et vision jusqu’en 2050 qui vient d’être approuvée la semaine dernière, Bac Ninh a fixé l’objectif de devenir une zone urbaine du ressort central et un exemple de ville intelligente et innovante.D’ici 2030, la province septentrionale s’efforce à devenir un pôle industriel et des services de haute technologie, spécialisé dans la production de produits intelligents du Vietnam et d’Asie du Sud-Est, ainsi qu’un pôle logistique du delta du fleuve Rouge. En 2050, Bac Ninh devrait devenir un pôle d’innovation, de haute technologie, de recherche-développement (R&D) de premier rang d’Asie du Sud-Est.Malgré une petite superficie mais située près de la capitale Hanoï et dans le cadre du Triangle de développement Hanoï - Hai Phong – Quang Ninh, la province de Bac Ninh possède de grandes potentiels pour développer des liens de connectivité régionale au service du développement socio-économique.