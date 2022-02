Photo : internet

Bac Lieu (VNA) – La province de Bac Lieu (Sud) met en œuvre de nombreuses mesures pour créer des emplois aux salariés afin de maximiser le potentiel des ressources locales de main-d'œuvre au service du processus de croissance et de développement durable de cette localité.

Selon le président du Comité populaire provincial, Pham Van Thieu, d'ici 2025, Bac Lieu créera des emplois pour 94.000 travailleurs et portera le taux d'ouvriers formés à plus de 73%... Pour y parvenir, la province continuera de développer fortement les secteurs des services, du tourisme, du commerce, de la santé, de l'éducation, de la formation, des sciences et technologies, de la finance et de la banque.

De même, Bac Lieu développera rapidement des zones industrielles (ZE); soutiendra la construction de leurs infrastructures ; donnera la priorité au développement des ZE dans les régions ayant des atouts en termes de trafic, de géographie, de ressources naturelles et de main-d'œuvre.

La province continuera également de développer une agriculture globale et durable sur la base de l'accélération de la restructuration vers la production de produits de base, l'augmentation de la productivité, de la qualité et de la valeur des produits ; aidera les agriculteurs à stimuler la production de produits répondant aux exigences du marché ; développera durablement lillages de métiers traditionnels.

Bac Lieu a effectivement mis en œuvre les résolutions du gouvernement sur la poursuite des principales mesures pour améliorer l'environnement d’affaires et la compétitivité nationale, accompagner et développer les entreprises, améliorer l'efficacité opérationnelle des coopératives, promouvoir l’essor du secteur privé...

D'autre part, la province promeut la formation et le développement d'un modèle d'écosystème de start-ups ; adopte des politiques de soutien financier aux entreprises dans la formation de travailleurs non qualifiés, associée à la création d'emplois après la période d'apprentissage dans l'entreprise.

Le président du Comité populaire provincial a affirmé créer des conditions favorables pour que les entreprises, les établissements de production et les employés puissent emprunter auprès du Fonds national pour l'emploi et d'autres politiques de crédit pour aider à créer des emplois, investir dans le développement de la production et l’attraction de plus de travailleurs.-VNA