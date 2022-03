Bac Lieu, 1er mars (VNA) - La province de Bac Lieu, dans le delta du Mékong, a mis en valeur ses avantages comme le réseau fluvial et les rizières à grande échelle dans la partie nord de la route nationale 1A pour promouvoir son tourisme.

Photo : VNA

La partie nord de la route nationale 1A, englobant les districts de Phuoc Long, Hong Dan, Vinh Loi et Hoa Binh, et la ville de Gia Rai, a une force dans le tourisme spirituel grâce à ses églises et pagodes, a déclaré le directeur du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme Tran Thi Lan Phuong.

Il abrite également des sites historiques, des festivals traditionnels et des cuisines spéciales de différents groupes ethniques, a-t-elle ajouté.

Selon le responsable, Bac Lieu vise à stimuler le tourisme agricole, le tourisme de village artisanal, l'écotourisme et le tourisme communautaire dans le nord de la route nationale 1A.

Photo : VNA

Elle investira dans des parcs et des rues thématiques et organisera de grands événements, des programmes artistiques, des ateliers et des expositions pour promouvoir le tourisme dans la région.

La province encourage les investisseurs stratégiques dans les grands sites et complexes d'écotourisme et les projets qui défendent les valeurs culturelles et historiques des destinations touristiques locales et des villages artisanaux.

Il a proposé que les agences compétentes accélèrent les investissements dans des autoroutes telles que Can Tho-Ca Mau et Ha Tien-Rach Gia-Bac Lieu, ainsi que des routes principales élargies et modernisées pour faciliter le tourisme.

La localité a également organisé des visites sur le terrain pour les délégations d'autres villes et provinces, les agences de voyages qui souhaitent élargir son marché touristique, a déclaré Mme Tran Thi Lan Phuong.- VNA