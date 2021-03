Station balnéaire de Nha Mat, ville de Bac Lieu . Photo: VNA

Bac Liêu (VNA) - Le secteur touristique de Bac Liêu met activement en œuvre de nombreuses solutions synchrones, notamment le développement viroureux de produits et services, afin d’attirer davantage des touristes, selon la vice-présidente du Comité populaire provincial, Cao Xuân Thu Vân.



La province augmente ses investissements dans la création de nouveaux produits touristiques et l’amélioration de la qualité, en exploitant efficacement ses produits touristiques phares. Dans l’immédiat, Bac Liêu se concentre sur l’amélioration de la qualité dans certaines zones touristiques.



De même, la province se coordonne avec les investisseurs pour développer le tourisme dans les zones côtières avec des produits spécifiques ; accélérer la mise en œuvre de projets de complexes d’écotourisme, de divertissement ; examiner et évaluer les ressources touristiques, assurant ainsi le développement de stratégies harmonieuses, ciblées et clés, évitant la répétition des offres des provinces et villes du delta du Mékong.



En outre, la vice-présidente du Comité populaire provincial a informé que Bac Liêu développait des produits de villages de métiers typiques tels que fabrication du sel, de filets, pêche, transformation des fruits de mer et culture de légumes bio.



Parallèlement, la province encourage la population à participer au tourisme, à construire des modèles de tourisme communautaire. Elle augmente également ses investissements dans la restauration, l’embellissement et la promotion des vestiges historiques, culturels et architecturaux associés à l’organisation de services touristiques.



En 2021, Bac Liêu table sur 3.200 milliards de dongs (138,5 millions de dollars) de recettes touristiques, soit une augmentation d’environ 65% par rapport à 2020, 3,2 millions de touristes (+40%), environ 1,5 million de clients utilisant les services d’hébergement (+53%), et 110.000 touristes étrangers. -VNA