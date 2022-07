Bac Giang (VNA) - D'ici à 2025, la province septentrionale de Bac Giang se concentrera sur le développement de sept produits agricoles clés dans le but d'améliorer la productivité et la qualité des produits pour répondre aux exigences des marchés dosmestiques et d'exportation, a déclaré le directeur de le service provincial de l'Agriculture et du Développement rural Duong Thanh Tung.

Photo : VNA

En conséquence, la province favorisera les zones de culture fruitière concentrée à grande échelle de haute qualité, satisfaisant aux normes VietGAP et GlobalGAP, le volume de litchi qualifié pour l'exportation représentant 70% de la production totale. Il s'efforcera de stimuler l'exportation de produits tels que le pomelo, le longane et la pomme cannelle vers de nouveaux marchés, notamment les États-Unis, l'Union européenne et le Japon.



La province assurera la sécurité alimentaire à long terme et développera la culture de variétés de riz de haute qualité qui devraient représenter 50 % de la superficie de plantation. Des zones de production concentrées de légumes transformés et sûrs seront mises en place avec l'application de la haute technologie.



Une attention sera portée au développement d'un élevage concentré à grande échelle associé à la construction d'installations indemnes. Les produits de porc et de poulet de



La province développera la pisciculture intensive concentrée et encouragera le développement de fermes aquacoles à grande échelle.



Il favorisera l'expansion des zones de culture d'acacia tout en réduisant la superficie d'eucalyptus et encouragera la plantation de gros bois. Bac Giang s'efforce de produire plus d'un million de mètres cubes de bois d'ici 2025, avec une vaste zone forestière de 15 000 ha. La superficie forestière ayant obtenu les certificats du Forest Stewardship Council (FSC) atteindra 12 %.



Le responsable a souligné les lacunes du développement agricole de la province, notamment la faible productivité de la main-d'œuvre et les coûts élevés des intrants.



L'application de la technologie de pointe et de la mécanisation dans la production, la récolte, la transformation et la conservation des produits agricoles n'a pas encore satisfait aux normes d'exportation, en particulier sur les marchés difficiles, a déclaré Duong Thanh Tung, ajoutant que la plupart des produits agricoles de la province sont à l'état brut et la valeur est faible.



À l'avenir, Bac Giang concentrera ses investissements sur les produits clés, visant à augmenter la valeur combinée des sept produits clés de 5 % en moyenne par an.



Une attention sera portée à la promotion de la transformation numérique dans le secteur agricole, au développement de codes QR pour faciliter la vente de produits agricoles via des plateformes commerciales en ligne, et à l'utilisation de drones pour pulvériser des pesticides et semer des graines.



Selon le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, la croissance du secteur agricole a atteint 1,4% par an sur la période 2016-2021. Sa structure agricole s'est réorientée vers la valorisation de ses atouts et la satisfaction de la demande du marché. La part de la culture, de l'élevage et des services agricoles représentait respectivement 55,7%, 43,2% et 2%.



Le secteur local de l'agro-sylviculture et de la pêche connaît une croissance moyenne de 2,8 % par an depuis 2016, atteignant 21 600 milliards de dongs (922 millions de dollars) en 2021. La valeur de production moyenne de la province d'un hectare de terres agricoles était de 135 millions de dongs en 2021.



La valeur de la production agricole a augmenté de 2,7% au cours des six premiers mois de cette année, atteignant près de 20 000 milliards de dongs, soit 50,9% du plan annuel. Il a contribué pour 0,4 point de pourcentage au produit intérieur brut régional (PIBR) de la province.



La province s'efforcera d'atteindre une croissance annuelle de 3 % de la valeur ajoutée des produits de l'agro-pêche et de la sylviculture d'ici 2025. La valeur moyenne de la production par hectare de terre agricole est projetée à 140 millions de dongs par an. La valeur des produits agro-pêche-foresterie produits par les coopératives et autres formes de liens de production devrait représenter 20 % de la valeur totale de ces produits dans la province.



La valeur des produits de haute technologie devrait également représenter 20 % du total de la période.- VNA

