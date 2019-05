Hanoi, 26 ùai (VNA) - Situé dans le quartier de Da Mai, ville de Bac Giang, à 55 km de Hanoï, le champ de fleurs de tournesols attire des visiteurs venant des quatre coins du pays.

Champ de fleurs de tournesols à Bac Giang.

Pour le plus grand plaisir des habitants, le propriétaire Lê Van Duong a décidé de reconvertir ses 3 ha de rizières en champ de tournesols japonais. Les fleurs qui s’épanouissent depuis la fin du mois d’avril en font un lieu apprécié des jeunes durant les week-ends.



Les amoureux de la photographie y trouvent un espace vaste, aéré et coloré. Outre les fleurs, un studio monté dans une petite grange et un moulin contribuent à créer une atmosphère particulière. En moyenne, ce site accueille entre 300 et 500 visiteurs par jour et environ 30 couples voulant prendre des photos de mariage. Les jours d’affluence, l’endroit peut attirer plus de 1.000 personnes. La plupart des clients sont satisfaits de la beauté chatoyante de ces fleurs cultivées avec soins et formant de belles rangées.



"Auparavant, j’étais photographe. J’ai créé ce champ de tournesols pour des photos de mariage, et je trouvais que ce paysage marchait assez bien. Dans le futur, j’ai l’intention d’augmenter la superficie et de planter de nouvelles espèces de fleurs afin de présenter un espace de loisir destiné à la population à l’occasion des jours fériés, du Têt ou des weekends", a partagé M. Duong.



Une destination appréciée des jeunes

Un couple prend des photos de mariage dans le champ de fleurs.



"Le paysage est magnifique. Outre le studio, le champ de tournesols de couleurs vives nous permet d’obtenir de très belles photos. Je suis très contente", a partagé Dô Thi Lan, jeune mariée venue du district de Tân Yên, province de Bac Giang (Nord).



"Cet endroit est proche de ma maison. Une fois que j’ai découvert ce champ de tournesols, j’ai invité mes amis à y prendre des photos. Auparavant, pour faire ce type de photos il fallait se déplacer loin dans d’autres provinces comme Son La (Nord) et Nghê An (Centre)", a confié Nguyên Mai Hoa du quartier de My Dô, ville de Bac Giang.



Ce modèle d’affaires reçoit aussi le soutien des autorités locales. Le Comité populaire du quartier de Da Mai et le Centre d’encouragement de l’agriculture ont même aidé M. Duong en matière de technique pour le soin des fleurs.



Ce site ouvre ses portes de 06h00 à 21h00. Mais selon les conseils du propriétaire, il vaut mieux visiter le champ entre 07h00 et 11h00, car c’est le moment idéal où le soleil n’est pas trop fort. Les photos prises seront plus belles et plus brillantes. Alors, rendez-vous au champ de tournesols à Bac Giang! - CVN/VNA