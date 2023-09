Économie Vietjet : réduction de 50% sur les billets d'avion en classe d'affaires et SkyBoss La compagnie aérienne Vietjet offre à ses passagers un cadeau d'automne avec une réduction de 50 % (hors taxes et frais) sur les billets d'avion en classe d'affaires et SkyBoss. La promotion est valable du 25 septembre au 25 octobre 2023 et s'applique aux vols nationaux et internationaux avec des horaires de vol flexibles jusqu'à fin février 2024.

Économie Élargissement des opportunités commerciales entre les entreprises de Hanoï et d'autres localités Un espace de promotion et de présentation du potentiel et des opportunités d'investissement, de connexion commerciale entre des organisations, des entreprises et des investisseurs s'est tenu le 27 septembre à Hanoï.

Économie Hanoi se concentre sur la création d'une marque pour le riz Hanoï s'efforce de cultiver des variétés de riz de haute qualité sur 80 % de la zone de riziculture locale dans le but de créer une marque pour ce produit au cours de la période 2021-2025.