La production agricole appliquant la haute technologie dans la coopérative de légumes propres de Yen Dung, à Bac Giang . Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) continuera de restructurer son agriculture d’ici 2025, en mettant les moyens pour développer l’agriculture de haute technologie, a déclaré son vice-président du Comité populaire provincial Lê Ô Pich.

Bac Giang s’efforce de porter la valeur des produits agricoles et aquatiques répondant aux normes de bonnes pratiques agricoles ou aux normes équivalentes d’ici 2025 à 40% ; celle des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques appliquant la haute technologie à 20%, le rendement moyen par hectare à 140 millions de dôngs.

D’ici 2025, la province s’efforce d’avoir environ 50% des coopératives agricoles avec des activités appliquant la haute technologie, dont au moins un tiers des coopératives avec des applications technologiques avancées au service de la production agricole.

Toujours selon Lê Ô Pich, Bac Giang mettra en œuvre de nouveaux mécanismes et politiques pour soutenir le développement de l’agriculture de haute technologie et appliquera des technologies avancées dans les cultures de litchis, d’orangers, de pamplemoussiers, de riz, de légumes et de fleurs et les élevages de porcs et de volailles. – VNA