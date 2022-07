Stand présentant des produits du district de Luc Ngan, Bac Giang, dans le cadre du webinaire. Photo: Ministère de l'Industrie et du Commerce

Bac Giang (VNA) – La province septentrionale de Bac Giang, en collaboration avec plusieurs ministères, organes, localités et partenaires étrangers, a organisé un webinaire sur la commercialisation de litchis « thieu ».

Ce webinaire a vu la participation de nombreux gestionnaires, experts et hommes d’affaires à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Il a été une occasion pour Bac Giang de promouvoir les ventes de litchis « thieu » - une spécialité locale, sur le marché national et étranger. L’événement a également permis à la province de renforcer sa collaboration avec des organes de niveau central, des localités vietnamiennes et étrangères, ainsi que des missions de représentation du Vietnam à l’étranger et des diplomates étrangers au Vietnam. Il a en outre offert aux entreprises participantes l’opportunité de se rencontrer, de discuter de coopérations et de signer des contrats sur le litchi « thieu » et les produits dérivés en 2022.

Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Bac Giang, Phan The Tuan, cette année, grâce à des conditions météo favorables, les cultures de litchis se développent bien. En outre, avec un contrôle strict des cultures, la qualité des litchis « thieu » cette année s’avère la meilleure jamais enregistrée.

La production de litchis de Bac Giang cette année est estimée à 180.000 tonnes. La période de récolte a lieu du 20 mai au 25 juillet.

Nguyen Phi Thoan, directeur de la compagnie JV Solutions - représentant des importateurs de litchis « thieu » à Tokyo, au Japon, a indiqué que la qualité des fruits était un facteur particulièrement important pour que les litchis « thieu » de Bac Giang puissent répondre aux exigences croissantes des consommateurs à l’intérieur comme à l’extérieur du Vietnam.

Cela permettra également de favoriser les exportations de litchis à l’étranger, a-t-il souligné, ajoutant que la douceur et l’arôme des litchis de Bac Giang étaient favorables pour un avantage concurrentiel.

Il y a deux - trois mois, les importateurs ont commencé à planifier l’importation et la vente de litchis, a-t-il précisé.

Selon les prévisions, en 2022, environ 108.000 tonnes de litchis « thieu » de Bac Giang seraient vendues sur le marché national, représentant 60% de la production. Environ 72.000 tonnes seraient expédiées à l’étranger, soit 40% de la production.

Les litchis « thieu » de Bac Giang sont vendus dans les grands supermarchés tels que MM Mega Market, GO!, Co.opmart...; aux marchés de fruits en gros à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai...

Bac Giang cherche actuellement à développer des débouchés dans les localités du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et d’autres régions du pays.

S’agissant des exportations, la Chine est toujours un marché traditionnel depuis des années. Parallèlement, Bac Giang exporte des litchis vers les Etats-Unis, l’Union européenne (UE), le Japon, la République de Corée, l’Australie, la Malaisie, les Emirats arabes unis, Singapour… La province vise à augmenter les exportations vers le Moyen-Orient, la Thaïlande, le Canada…

Outre les canaux traditionnels, Bac Giang promeut la vente de litchis sur les plateformes de commerce électronique, organisant des activités de publicité sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou Zalo…

Selon Jose Mestre, représentant de Central Retail Group au Vietnam, Central Retail réservera les meilleurs emplacements dans les supermarchés GO!, Big C et Tops Market pour les litchis de Bac Giang, et lancera une série de programmes de promotion particulièrement attractifs. Cette année, pour la première fois, le service commercial des supermarchés de Central Retail réalisera des « livestream » pour vendre des litchis.

Assistant par visioconférence depuis Bangkok, Tran Thi Thu Trang, conseillère de l’ambassade du Vietnam en Thaïlande, a assuré que dans les temps à venir, son ambassade continuerait de se coordonner activement avec la province de Bac Giang pour établir un plan de développement durable du marché en Thaïlande pour les litchis « thieu ».

Lors du webinaire, le président du Comité populaire provincial de Bac Giang, Le Anh Duong, s’est engagé à créer toutes les conditions favorables aux ventes de litchis, à suivre de près la garantie de la sécurité sanitaire…

A cette occasion, un protocole d’accord de coopération dans la vente de litchis « thieu » de Bac Giang sur les plateformes en ligne a été signé. -VNA