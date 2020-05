Bac Giang (VNA) - La récolte des premiers litchis de l’année est prévue vers la mi-mai. Dans le contexte de pandémie de COVID-19, la province de Bac Giang a prévu deux scénarios pour l’écoulement de sa production.

Récolte de litchis dans la province de Bac Giang (Nord). Photo: VNA



Cette année, la province de Bac Giang (Nord) recense plus de 28.000 ha de litchis, pour une production totale estimée à 160.000 tonnes, soit 10.000 tonnes de plus que l’an dernier.À présent, 15.000 ha répondent aux normes de bonnes pratiques agricoles vietnamiennes VietGAP, soit une production prévue de 110.000 tonnes. Les superficies conformes aux normes mondiales GlobalGAP sont de 80 ha, soit 500 tonnes.D’après le président du Comité populaire provincial, Duong Van Thai, dans le contexte de pandémie de COVID-19, Bac Giang met l’accent sur les activités de promotion commerciale, de recherche et d’élargissement des marchés.Cette année, la province prévoit de réserver 50% des litchis à l’exportation et le reste pour la consommation domestique. Mais compte tenu de la situation, la province proposera un autre scénario avec l’accent mis sur le marché intérieur de près de 100 millions d’habitants, dans le cas où les exportations seraient pénalisées.Bac Giang a déposé des certificats de protection de son label de litchi dans huit pays que sont le Laos, le Cambodge, Singapour, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et les États-Unis.La récente décision du Japon d’autoriser l’importation du litchi vietnamien devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour ce fruit qui est déjà exporté vers une trentaine de pays et territoires. Le litchi est le quatrième fruit frais du Vietnam autorisé à être exporté au Japon après le fruit du dragon, la mangue et la banane.Comme le Japon est l’un des marchés les plus exigeants en termes de sécurité sanitaire, la présence du litchi frais vietnamien sur ce marché aidera à élargir les exportations aux normes strictes vers d’autres pays développés. Selon les prévisions, Bac Giang devrait expédier fin mai son premier lot de litchis au Japon. – CVN/VNA