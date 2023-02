Bac Giang (VNA) - La province septentrionale de Bac Giang intensifie l’application de la science et de la technologie dans la production agricole pour améliorer sa valeur et augmenter les revenus des agriculteurs.

La province espère que sa superficie de riz de qualité atteindra 55.000 hectares et que la production atteindra près de 357.500 tonnes, répondant à la fois à la consommation intérieure et aux demandes d’exportation.La superficie totale d’arbres fruitiers sera d’environ 55.000 hectares, l’accent étant mis sur la culture du litchi, des agrumes (orange, pomelo), du longane, de la pomme cannelle, de l’ananas et de la goyave conformément aux normes VietGAP et GlobalGAP.D’ici 2030, la province étendra également sa zone de production de légumes à 28.000 hectares, ce qui peut produire environ 554.400 tonnes. Sur le total, la superficie de légumes sains cultivés selon les normes VietGAP sera de 12.500 hectares, avec une production d’environ 272.500 tonnes.Dans le même temps, la localité maintiendra l’élevage de 1 à 1,2 million de porcs et de 22 à 25 millions de volailles.À cette fin, Bac Giang favorisera le transfert et l’application des progrès scientifiques et technologiques dans la production agricole, sylvicole et aquatique.La province se concentre ainsi sur l’application de bonnes pratiques agricoles (VietGAP, GlobalGAP), les technologies de production propre et la biotechnologie ; développer l’agriculture biologique ; assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments ; et protéger l’environnement.Elle favorisera la construction de modèles agricoles écologiques et respectueux de l’environnement tels que l’agriculture biologique et l’agriculture circulaire en circuit fermé.En outre, Bac Giang renforcera la mécanisation de la production, de la récolte, de la conservation et de la transformation pour améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité des produits agricoles.L’accent est mis sur la connexion avec d’autres secteurs et domaines pour former une production agricole intelligente adaptée au changement climatique et résitante aux épizooties et épiphyties.

Photo: VNA



Depuis 2021, Bac Giang s’est employée à appliquer la science et la technologie aux besoins de la production agricole. Elle a recherché et piloté la plantation de nouvelles espèces de riz à haut rendement et de bonne qualité adaptées aux conditions pédologiques locales pour en sélectionner deux meilleures espèces pour la consommation intérieure et l’exportation.De plus, la province a transféré, pris livraison et maîtrisé 14 techniques de culture maraîchère. Elle a réussi à construire un modèle de culture de légumes dans de simples maisons en filet selon les normes VietGAP.Bac Giang a également mis en place un système de surveillance de la qualité des produits, délivré le certificat VietGAP aux légumes sains et construit un modèle de conservation des légumes à l’aide d’une technologie de contrôle environnemental, d’une capacité unitaire de 100 à 200 tonnes.Bac Giang a également développé l’élevage en élargissant l’application des hautes technologies, en développant des fermes respectueuses de l’environnement et en garantissant la sécurité et la traçabilité des maladies animales et végétales.Le secteur provincial des sciences et des technologies a consulté le Comité populaire provincial et le ministère des Sciences et des technologies pour déterminer les tâches de recherche et d’application scientifiques et technologiques aux niveaux national et provincial sur la conservation et le développement des races d’animaux d’élevage précieuses à haute valeur économique.Ces dernières incluent le poulet à six griffes dans le district de Son Dông; l’ophiocéphale maculé à Hiêp Hoa; le trionyx à Viêt Yên et Lang Giang, ville de Bac Giang et le cheval blanc à Luc Ngan.En 2022, la valeur de la production du secteur agricole, sylvicole et aquatique de la province de Bac Giang a augmenté de 2,1% par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 37.700 milliards de dôngs. – VNA