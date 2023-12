Hanoi (VNA) - Selon le directeur du service des Sciences et Technologies de la province de Bac Giang (Nord), Nguyen Thanh Binh, dans les temps à venir, Bac Giang se concentrera sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des tâches scientifiques et technologiques au service de son développement socio-économique.

Bac Giang se concentrera sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des tâches scientifiques et technologiques au service de son développement socio-économique. Photo : journal Bac Giang

Bac Giang déploie une coordination étroite entre les organisations et les individus, les agences de recherche et de transfert de technologies et les conseils scientifiques et technologiques dans la proposition de tâches scientifiques et technologiques aux niveaux provincial et national pour garantir la qualité et l'efficacité, associées aux exigences de développement local.

En 2024, la province prévoit de mener des recherches et d'appliquer la science et la technologie dans de nombreux domaines. En particulier, dans les sciences naturelles, les études se concentrent sur les changements chimiques dans la nature ; les questions liées au climat et aux sols, les catastrophes naturelles, au changement climatique, l'interrelation entre la vie et l'environnement, les phénomènes chimiques, physiques, biologiques, géologiques… au service de la production et de la vie.

Dans le domaine de la science, de l'ingénierie et de la technologie, Bac Giang se concentre sur l'application de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) pour construire un système de prévision et de surveillance des inondations, l'exploitation des stations de pompage afin d'améliorer la capacité d'évacuation des eaux de la ville de Bac Giang pendant la saison des pluies.



Dans le domaine des sciences agricoles, des ressources naturelles et de l'environnement, Bac Giang se concentre sur la recherche et l'application des biotechnologies dans la sélection et la préservation des variétés végétales et animales avec une productivité, une qualité et un prix élevés. Elle donnera la priorité aux variétés de plantes indigènes typiques présentant un potentiel et des avantages locaux, à l’application des biotechnologies au diagnostic et à la prévention des ravageurs des plantes et des animaux, au traitement des sous-produits des déchets, à l’environnement agricole pour une production verte, propre et respectueuse de l'environnement...



Depuis 2013, les investissements étatiques dans les sciences et technologies dans la province de Bac Giang s'élèvent à près de 375 milliards de dongs.



Ces derniers temps, les programmes, thèmes et projets scientifiques et technologiques mis en œuvre à Bac Giang ont suivi de près les tâches de développement socio-économique de la province, reliant la production aux marchés de consommation et exploitant les avantages spécifiques de chaque région écologique.



Les résultats de la recherche scientifique et sociale, tels que le projet national sur la préservation et la promotion de la valeur patrimoniale des gravures sur bois des pagodes Vinh Nghiem et Bo Da, constituent la base scientifique pour guider la conservation et promouvoir les valeurs culturelles du village de Tho Ha associées au développement touristique, préserver la musique folklorique du groupe ethnique Cao Lan... ainsi que des festivals, des villages d'artisanat, une culture culinaire, un patrimoine culturel et artistique et des arts populaires... Ce sont des ressources touristiques extrêmement précieuses, portant des caractéristiques culturelles de Bac Giang, qui créent de la force aux produits touristiques locaux.



Bac Giang a mis en œuvre des projets scientifiques et technologiques aux niveaux provincial et national liés au changement climatique, à la gestion des ressources et à la protection de l'environnement.



Bac Giang a favorisé l'application des résultats de la recherche et du développement technologique, développant progressivement l'agriculture de base, l'agriculture de haute technologie avec une productivité et une qualité élevées, l’organisation de la production tout au long de la chaîne de valeur, en reliant l’agriculture au développement industriel et des services. - VNA