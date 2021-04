Photo: bacgiang.gov.vn

Bac Giang (VNA) - À l’avenir, la province septentrionale de Bac Giang poursuivra ses actions de complète restructuration des programmes et techniques d’apprentissage des langues étrangères dans ses établissements scolaires, particulièrement ceux concernant la langue anglaise.

Selon le Comité populaire de la province de Bac Giang, la localité continuera dans les temps à venir de promouvoir l'enseignement et l'apprentissage de la langues anglaise dans ses établissements d'enseignement.

D'ici 2025, la province continuera à mettre en œuvre efficacement le Programme d'Anglais décennal dans ses écoles. Bac Giang encourage également son adoption dès le jardin d'enfance ainsi qu’aux premières et deuxièmes années de primaire

La province encourage l’enseignement en anglais des mathématiques et des sciences naturelles dans les classes spécialisées en mathématiques, physique, chimie et biologie dans les écoles secondaires spécialisées, dans des lycées publics et des écoles secondaires de la localité.

Pour atteindre ces objectifs, le secteur de l'éducation et de la formation de la province de Bac Giang, en coopération avec des unités connexes, organisera des cours de formation à destination des enseignants afin de les aider à optimiser leurs compétences en langues étrangères.

Le secteur de l'éducation et de la formation de la province du Nord coordonne avec les unités concernées pour organiser des cours de recyclage afin d'améliorer la capacité des enseignants en langues étrangères avec l'aide d'experts étrangers et d'organisations prestigieuses.

De plus, Bac Giang devrait encourager la socialisation de l’investissement et mobiliser des ressources financiers en vue d’investir dans la construction d'installations scolaires et de salles de classe de langue anglaise standard.

La province de Bac Giang devrait également innover en matière de méthodes d'enseignement et d’apprentissage ainsi qu'appliquer plus largement les technologies de l'information; organiser davantage de programmes d'échange et de rhétorique utilisant la langue anglaise, des concours de chant en anglais, des activités de pique-nique pour les élèves.

Un cours de langue anglaise enseigné par un enseignant étranger. Photo: baobacgiang.com.vn

En plus de promouvoir diverses formes de test et d'évaluation des compétences des élèves, le secteur de l'éducation et de la formation de Bac Giang stimule également la communication et la coopération internationale.

En mettant en œuvre le projet de renouvellement de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue anglaise dans les lycées dans la localité au cours de la période 2016-2020, la province de Bac Giang a obtenu jusqu'à présent de nombreux résultats positifs. La mise en œuvre du Programme d'Anglais décennal dans ses écoles a essentiellement atteint des objectif fixes. La langue anglaise est enseignée comme matière de base à partir de la 3e année du primaire.

Les enseignants en langue anglaise de la localité ont l'occasion de participer régulièrement à des cours de formation et de recyclage avec des professeurs natifs. Leurs compétences en communication et les méthodes d'enseignement ont été nettement améliorées.

Le nombre d'élèves remportant des prix nationaux en langue anglaise chaque année dans la province de Bac Giang a fortement augmenté. Les élèves de Bac Giang s'intéressent de plus en plus à la langue anglaise et sont de plus en plus confiants dans la communication en utilisant cette langue étrangère.

Chaque district et ville de la province de Bac Giang compte au moins un école primaire et un école secondaire typiques en matière de l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères.

Toutes les écoles primaires locales sont décorées avec des thèmes en anglais, en utilisant un système de slogans bilingues. L'organisation de clubs anglophones en vue des enseignants et des élèves sont renforcée.

En outre, au cours de la période 2016-2020, le secteur de l'éducation et de la formation de Bac Giang a coopéré avec un certain nombre d'organisations internationales pour stimuler les activités de bénévolat dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage dans la localité. -VNA