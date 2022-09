Des responsables locaux échangent des travaux professionnels. Photo :baobacgiang



Bac Giang (VNA) – La province de Bac Giang (Nord) continuera à mettre en œuvre sérieusement et efficacement la résolution N° 18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du Comité central du Parti sur quelques questions liées à la réforme, l’amélioration de l'appareil organisationnel et de l’efficacité du système politique.

Ainsi, les responsables des comités et organisations provinciaux du Parti devront tirer les leçons, remédier aux lacunes, surmonter les difficultés pour créer des changements forts dans la prise de conscience et l'action en matière de réforme de la structure organisationnelle des organes politiques. Ils devront également renforcer l’évaluation et la surveillance du processus de perfectionnement et de réforme de la structure organisationnelle des organes et de réduction d'effectifs.

En outre, Bac Giang se concentrera sur l'arrangement des unités administratives au niveau des districts ainsi que l’évaluation des fonctions, tâches et structure organisationnelle de leurs organes et unités. La province accélérera la réorganisation, l'autonomie financière, l’actionarisation des unités publiques non commerciales et améliorera la gestion du personnel au sein du système politique.

Ces cinq dernières années, Bac Giang a obtenu des résultats encourageants dans la mise en œuvre de la Résolution N° 18-NQ/TW. La structure organisationnelle du système politique provincial a été améliorée et perfectionnée, devenant ainsi plus efficace et conforme à la situation réelle de la province.

Bac Giang a diminué deux organes au niveau provincial, 60 unités relevant des services et secteurs provinciaux, 101 unités au niveau de district et 66 autres relevant des sous-départements des services provinciaux.

La province a dépassé l’objectif de 10% en matière de réduction des effectifs fixé dans la Résolution N°39-NQ/TW du Bureau politique en réduisant 21 unités administratifs au niveau communal et environ 120 milliards de dongs de dépenses budgétaires annuelles pour les unités administratives au niveau communal.

La province a réduit 374 hameaux et groupes résidentiels, 4.000 personnes travaillant à temps partiel dans les organes administratifs des hameaux et groupes résidentiels et 154 unités publiques. Elle a ajouté 26 unités publiques autofinancées. Le taux de chefs de hameaux qui sont membres du Parti a augmenté rapidement, atteignant actuellement 92%.

La province de Bac Giang est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh. D’une superficie de 3.895 km², elle a une population de plus de 1,8 million d'habitants. La province compte neuf unités administratives au niveau de district et une ville.

La ville de Bac Giang, centre administratif de la province, située à 50 km de la capitale Hanoï, couvrant une superficie de 66,77 km², avec 16 unités administratives au niveau communal. Elle a une position géographique favorable, car située sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, traversée par l'autoroute et la ligne ferroviaire reliant Hanoï à Lang Son et à la porte frontalière de Huu Nghi.

Avec ses nombreux potentiels, avantages et une orientation de développement appropriée, Bac Giang s'efforce de développer de manière globale et solide d'ici 2025 ses secteurs économiques industriels, agricoles et de services, afin de devenir une province dont la taille économique (Produit intérieur brut régional-PIB régional) figure dans le top 15 national.

La province vise d’ici 2030 à devenir une province industrielle moderne et durable et aussi l'un des pôles de développement industriel de la région Nord-Est. La province s'est fixé l’objectif d’atteindre un taux moyen de croissance du PIB régional de l'industrie de 19% au cours de la période 2021-2030. –VNA