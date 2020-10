Photo d'illustration: Internet

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le 8 octobre, le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) a travaillé avec le Département des applications et de la technologie (relevant du ministère des Sciences et des Technologies) et les départements et secteurs connexes pour discuter du plan d'organisation d'un événement scientifique et technologique dans la ville de Vung Tau à la fin du mois de novembre.

L'événement, baptisé "Connecter l'offre et la demande de technologie dans la province de Ba Ria-Vung Tau 2020" (Ba Ria-Vung Tau Techconnect 2020), durera trois jours et comprendra un large éventail d'activités, notamment une exposition sur l'offre et la demande de technologie, une conférence sur les activités d'application et de transfert de technologies locales en 2020, des conférences scientifiques sur l'application de la haute technologie dans l'agriculture et la politique scientifique et technologique pour soutenir les entreprises de la province de Ba Ria-Vung Tau...

Selon Mai Thanh Quang, directeur du Service provincial des Sciences et des Technologies, environ 200 unités participantes présenteront près de 400 technologies, équipements, résultats de recherche dans de nombreux domaines tels que l'application de la technologie en agriculture; le traitement de l'environnement, des déchets, des eaux usées; les technologies dans le secteur des énergies renouvelables - solutions d'économie d'énergie; les technologies clés de l'industrie 4.0...

L'événement aura pour but de promouvoir le transfert de technologie, l'application et la commercialisation des résultats de la recherche technologique, contribuant au développement du marché technologique, au développement de nouveaux produits et au renforcement de la compétitivité des entreprises. -VNA