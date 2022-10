Ba Ria-Vung Tau (VNA) - La province méridionale de Ba Ria-Vung Tau a remis le 5 octobre huit pêcheurs birmans secourus aux représentants de l'ambassade du Myanmar au Vietnam.

Photo : VNA

La cérémonie de remise a été organisée conjointement par le Commandement des gardes-frontières, le service des Relations extérieures et le service de la Sécurité publique de la province de Vung Tau.



Un représentant de l'ambassade du Myanmar a remercié les autorités locales et les gardes-frontières pour leur soutien sans réserve et leurs soins aux marins.



Les huit hommes ont été repérés le 26 août par un navire panaméen, TRUMP SW, qui comptait 22 membres d'équipage, dont sept ressortissants vietnamiens, et naviguait de la Chine vers l'Indonésie.



Le 29 août, le navire a accosté dans un port de Vung Tau et a remis les survivants aux gardes-frontières locaux.- VNA