Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – Située à une centaine de kilomètres de Hô Chi Minh-Ville, la province de Bà Ria-Vung Tàu est une station balnéaire très prisée des populations du Sud et des touristes étrangers. Les autorités locales entendent moderniser prioritairement leur système portuaire afin de faciliter les services de logistique, mais aussi l’accès des touristes par voie maritime.

Disposant d’un système de chenaux très varié et puissant, Bà Ria - Vung Tàu est capable d’accueillir des paquebots pouvant emporter jusqu’à 6.000 personnes. Photo: plo.vn



Bà Ria-Vung Tàu totalise 10% des investissements directs étrangers du Vietnam avec un apport moyen de l’ordre de 86,7 millions de dollars. Le Japon, la République de Corée, les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, Singapour et la Thaïlande sont les plus gros contributeurs de la province. Les secteurs les plus prisés sont le port maritime, la logistique ou encore le tourisme.

Disposant d’un système de chenaux très varié et puissant, Bà Ria-Vung Tàu est capable d’accueillir des paquebots pouvant emporter jusqu’à 6.000 personnes. Et c’est pour être en mesure de répondre à la demande croissante des nouveaux investisseurs en matière d’infrastructures maritimes que les autorités provinciales ont décidé de revoir le plan d’aménagement urbain.

Située à un carrefour de la province, la région Sao Mai-Bên Dinh a été choisie par le ministère des Communications et des Transports pour installer tout un nouveau centre urbain moderne qui accueillera des touristes domestiques et étrangers, comme l’explique Vu Hông Thuân, le vice-président du comité populaire de Vung Tàu.

«Nous envisageons de construire un port maritime touristique à Bên Dinh afin de diversifier les moyens de transports pour le futur centre urbain du même nom », dit-il.

Pour Trân Thuong Chi, directeur du Département des communications et des transports de Bà Ria-Vung Tàu, ce projet répond à une demande.

«Les investisseurs locaux souhaitent avoir plus de ports maritimes afin de développer davantage de services de logistique et de services touristiques. Nous demanderons au ministère des Transports de tenir compte de leurs besoins et de modifier son plan d’aménagement des ports maritimes si nécessaire», précise-t-il.

Résolument tournée vers la préservation de son environnement naturel, Bà Ria-Vung Tàu favorise l’implantation d’entreprises innovantes, utilisant des technologies propres. – VOV/VNA