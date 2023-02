Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Les dirigeants de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) ont travaillé le 20 février dans la ville de Vung Tau avec une délégation du Conseil de la Fédération de Russie dirigée par Iatskin Andrei Vladimirovitch, premier vice-président dudit Conseil, représentant de l'autorité exécutive de l'oblast de Rostov, pour discuter des opportunités de coopération en matière d'investissement et renforcer les relations entre les deux localités.Lors de la séance de travail, Iatskin Andrei Vladimirovitch a souligné qu’en dehors du pétrole et du gaz, il est nécessaire d’étudier des potentiels pour promouvoir la coopération dans de nombreux aspects, dont les énergies renouvelables.Présent à la séance de travail, Golubev Vasily Yurievich, gouverneur de Rostov, a évoqué les perspectives de coopération entre les deux localités dans des domaines où sa province dispose d'atouts tels que : céréales, huile pour la cuisson, pièces détachées et équipements pour le raffinage du pétrole et complexe minier d'extraction pétrolière ; produits métallurgiques (tuyaux en acier); produits de l'industrie légère, produits aquatiques, énergies renouvelables…De son côté, le président du Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau, Nguyen Van Tho, a informé que sa localité comptait 5 projets d'investissement russes avec un capital total de 17,8 millions de dollars dans les domaines du tourisme, du pétrole et du gaz, des services de réparation des hélicoptères.En effet, Ba Ria-Vung Tau a signé un accord de coopération avec l'oblast de Rostov en 2000. En 2022, Ba Ria-Vung Tau et Rostov ont convenu de mettre fin à cet accord pour étudier ensemble un nouvel mieux adapté aux orientations de développement socio-économique de chacune.Lors de la séance de travail, les deux parties ont clarifié les domaines et les opportunités de coopération plus prometteurs sur la base de leurs potentiels afin de proposer un accord de coopération adapté à la situation actuelle pour le signer au plus tôt.A cette occasion, le gouverneur de Rostov a invité les dirigeants de Ba Ria-Vung Tau à effectuer une visite de travail à Rostov pour sonder sur les opportunités de coopération.-VNA