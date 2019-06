Cérémonie d'inauguration de l’usine de plâtre de Yoshino Gypsum Vietnam Phu My. Photo : VNA

Ba Ria - Vung Tau (VNA) – Le Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud) et la SARL Yoshino Gypsum Vietnam ont mis en chantier le 13 juin, l’usine de plâtre de Yoshino Gypsum Vietnam Phu My située dans le parc industriel spécialisé Phu My 3.

S’adressant à la cérémonie, Nguyen Thanh Long, vice-président du Comité populaire de Ba Ria - Vung Tau, a espéré que ce projet créerait des emplois pour les travailleurs locaux, améliorant ainsi leurs techniques de production.

Le président-directeur général de la SARL Yoshino Gypsum Vietnam, Sudo Eisaku, a souligné que le projet doté d'un fonds d'investissement de 50 millions de dollars serait construit sur une superficie de 6,3 ha dans le parc industriel spécialisé Phu My 3.

La compagnie japonaise Yoshino Gypsum, le maître d’ouvrage du projet, s'est engagée à appliquer des techniques de pointe au Japon dans la production et la commercialisation de ses produits sur le marché domestique.

Selon les prévisions, cette usine entrera en service en décembre de 2020. -VNA