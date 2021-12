La célébration des 30 ans de la naissance de la province de Ba Ria - Vung Tau. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 18 décembre une séance de travail avec des dirigeants de la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud) sur la situation du développement socio-économique en 2021, les orientations et les tâches du développement socio-économique en 2022 et les années suivantes.

Il a hautement apprécié les résultats obtenus ces dernières années par l’organisation du Parti, les autorités et les habitants de la province ; s’est mis d’accord avec les orientations, tâches et solutions pour édifier le Parti, promouvoir le développement socio-économique et contrôler l'épidémie de COVID-19 de la province.

Malgré de nombreuses difficultés dues à l'impact de l'épidémie, Ba Ria - Vung Tau a réalisé de nombreuses réalisations, notamment dans le contrôle du COVID-19, avec le taux faible de mortalité, le taux élevé de vaccination, l’augmentation des indicateurs de développement socio-économique.



La province doit promouvoir le développement économique rapide mais durable, en se concentrant sur les services logistiques et les infrastructures ; la connexion de voies de circulation régionales, nationales et internationales ; le développement des industries vertes et de haute technologie ; la culture, le divertissement et le tourisme, etc...

Le chef du gouvernement a demandé à Ba Ria - Vung Tau de continuer à renforcer l’édification et le réajustement du Parti et d’un système politique sain et puissant, et pionnier dans l'innovation et le développement.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la célébration des 30 ans de la naissance de la province de Ba Ria - Vung Tau (1991-2021) et à la cérémonie de remettre l’Ordre d’indépendance de première classe à la province.

Lors de son voyage d'affaires dans à Ba Ria-Vung Tau, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Walt Power, PDG de la sarl de Ho Tram et Tharna Sanee, directeur général de la sarl de pétrochimie Long Son. -VNA