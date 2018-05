Photo: saigontimes

Hanoï (VNA) - Selon des données préliminaires du Département général des Statistiques, en avril, 2.500 véhicules finis ont été importés au Vietnam, pour une valeur de 80 millions de dollars. Il s’agit d’un recul de 32% en nombre et de 6% en valeur sur un mois.



En particulier, la plupart des véhicules importés sont originaires de Thaïlande.



Depuis janvier, le nombre de véhicules importés dans le pays est estimé à plus de 6.700 unités d’une valeur de 198 millions de dollars.



S’agissant des exportations de composants destinés à l’industrie automobile, selon un récent rapport du Département général des Douanes, ce premier trimestre, les entreprises au Vietnam ont exporté ces produits pour plus de 2 milliards de dollars, 18,4% en glissement annuel, essentiellement vers le Japon, les Etats-Unis et l’Inde.-CPV/VNA