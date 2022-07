Hanoi (VNA) – Le ministère du Plan et de l’Investissement et la Banque mondiale (BM) au Vietnam ont organisé conjointement une conférence à Hanoi le 26 juillet pour recueillir les avis des organisations internationales et des consultants sur le projet de plan directeur national pour 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050.

Vue de la conférence. Photo: VNA



Selon le Dr Tran Hong Quang, directeur de l’Institut vietnamien des stratégies de développement, le plan directeur vise à créer un modèle de distribution spatiale efficace et durable pour le développement national, formant des régions de motivation, des centres économiques, des villes stratégiques, des réseaux d’infrastructures concertés et modernes avec liens étroits entre les régions, les zones urbaines et rurales.Cela stimulera la forte croissance économique du pays, tout en accélérant la mise en œuvre de l’objectif de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire élevé d’ici 2030 et un pays développé avec un revenu élevé, l’égalité, la démocratie et une société civilisée d’ici 2050, a-t-il a dit.Commentant le projet de plan directeur, le Dr Danny Leipziger de la Banque mondiale a déclaré que la planification accordait une plus grande attention à l’environnement, au changement climatique et aux corridors économiques.Soulignant un certain nombre de facteurs changeants, il a conseillé au Vietnam de mettre à jour en permanence la planification pour s’assurer qu’elle correspond à la réalité, tout en tirant parti de l’expérience d’autres pays pour apporter des modifications annuelles.Les experts ont estimé qu’il était nécessaire de relier les petites villes aux grandes zones urbaines et ont souligné la nécessité pour le Vietnam de promouvoir ses avantages compétitifs de régions particulières et d’être clairement conscient des risques.En ce qui concerne les orientations pour le développement du système urbain national incluses dans le projet de planification, le Dr Pho Duc Tung de la BM a déclaré que le développement du système devrait assurer la durabilité et la sécurité-défense.