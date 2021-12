Photo : VATM

Hanoï (VNA) - La Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) et l'Agence américaine pour le Commerce et de Développement (USTDA) doivent signer le 16 décembre un accord d'assistance technique à titre expérimental sur l'amélioration de la capacité de prévision météorologique pour l'aviation au Vietnam.

Ce projet représente un capital total de plus de 1,35 million de dollars dont plus de 1,06 millions de dollars sont financés par l'USTDA et 294.109 dollars proviennent de l'entrepreneur américain - I.M System Group, Inc (IMSG).

Le service de météorologie aéronautique est l'un des cinq services d'assurance des opérations aériennes fournis par la VATM. Au fil des ans, la VATM s'est concentrée sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan sur l'amélioration de la capacité de prévision météorologique pour l'aviation afin d'assurer la sécurité des opérations aériennes. -VNA