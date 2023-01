Driving, un célèbre site d'information automobile canadien, apprécie le design et les paramètres des VF6, VF7.



Hanoï (VNA) - Avec un design sophistiqué et des spécifications impressionnantes, le duo de voitures électriques VF 6 et VF 7 de VinFast présenté au Consumer Electronics Show (CES) 2023 a reçu de nombreux compliments de la part de médias internationaux.



Driving, un célèbre site d'information automobile canadien, a exprimé son impression de deux modèles de voitures électriques vietnamiennes par leur beau design. Selon Driving, les produits de VinFast au CES 2023 continuent d'attirer beaucoup d'attention de la part des clients.



En analysant en profondeur les paramètres des VF 6 et VF 7, le célèbre magazine automobile américain Carbuzz montre une série de paramètres impressionnants des deux modèles "made in Vietnam". Tous les deux sont équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite telles que l'assistance au maintien dans la voie, l'assistance à la conduite sur autoroute, l'avertissement de sortie de voie, etc.



Quant au prestigieux site automobile et technologique européen Plugavel, les VF 6 et VF 7 peuvent répondre pleinement aux goûts du marché européen.



Après avoir expérimenté VF 6 et VF 7 au CES 203, le journaliste Jacob Ward de NBC a commenté que les voitures électriques vietnamiennes iraient conquérir des clients américains. Selon lui, le constructeur automobile vietnamien apporte des modèles de luxe et de qualité au CES 2023. -VNA