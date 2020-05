Photo d'illustration : CafeF



Hanoï (VNA) - 7News, une chaîne de télévision australienne bien connue, a récemment publié un reportage faisant l'éloge du Vietnam pour ses efforts visant à prévenir l'épidémie de COVID-19.Le Vietnam arrive en tête dans la protection de sa population contre le coronavirus. "Savez-vous quel pays réussit le mieux à empêcher le COVID-19 dans le monde? C'est le Vietnam, un pays d’environ 100 millions de personnes qui a enregistré seulement plus de 300 cas positifs et n'a enregistré aucun décès dû à la pandémie."Si le public doute que les données soient exactes ou non, elles seront vérifiées lorsque 7News communiquera avec Matt Young, secrétaire de la Chambre de commerce australienne du Vietnam (AusCham) travaillant actuellement à Ho Chi Minh-Ville.Matt Young a confirmé que les données au Vietnam sont exactes. Selon lui, c'est grâce à la réaction précoce du Vietnam via la mise en quarantaine des cas infectés et, en même temps, la mise en œuvre de mesures de distanciation sociale."Je pense que le facteur le plus important pour le succès du Vietnam est le sens communautaire. Les gens comprennent qu'aucun individu n'est en sécurité si toute la communauté ne l'est pas. Lorsque la mesure de la distanciation sociale a été introduite, tout le monde s'y est très bien conformé, ainsi qu’aux mesures de prévention épidémique telles que garder la distance, se laver les mains fréquemment, mesurer la température corporelle régulièrement... Les Vietnamiens ont créé ensemble une société reliée et soudée contre la pandémie, c'était formidable ", a déclaré Matt Young.Matt Young a également hautement apprécié les efforts du gouvernement dans la reprise après l'épidémie, tels que le redémarrage de l'économie avec des mesures fortes, le soutien au tourisme... Il a appelé les Australiens à venir au Vietnam car c’est un pays sûr et sympathique qui possède de nombreux endroits magnifiques. Il a espéré que le Vietnam accueillera bientôt des visiteurs australiens. - CPV/VNA