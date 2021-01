L'Assurance maladie devra être dotée de 1.000 milliards de dôngs cette année. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours des 15 premiers jours après la mise en œuvre des nouvelles politiques d’assurance maladie, Hô Chi Minh-Ville a enregistré une augmentation de 12,5% des examens et traitements médicaux couverts par l’assurance maladie par rapport à la même période de 2020.

Phan Van Mên, directeur de l'Assurance sociale de la ville, a fait savoir que le 1er janvier dernier, les nouvelles politiques du système d'assurance maladie public ont commencé à entrer en vigueur, en particulier le remboursement avec un barème unique lorsque les patients sont traités dans les établissements de santé de niveau provincial.

Au 15 janvier 2021, selon l'Agence d'assurance sociale de Hô Chi Minh-Ville, les installations médicales de la province ont enregistré une hausse d'environ 12,5% des examens médicaux et traitements couverts par l'assurance maladie par rapport à la même période de 2020.

"Bien que cette politique ne soit appliquée que depuis quelques semaines et que le nombre de traitements et d'examens ait augmenté, on prévoit que dans les temps à avenir, le nombre d'examens médicaux et de traitements de l'assurance sociale dans la province continuera d'augmenter. Pour le bénéfice des patients, nous avons demandé à la Sécurité sociale vietnamienne et au Premier ministre de l'augmenter pour Hô Chi Minh-Ville de 1.000 milliards de dôngs par rapport aux années précédentes. Ainsi, le budget pour 2021 s'élève-t-il à environ 21.500 milliards de dôngs", a déclaré Phan Van Mên.

Éviter la surcharge dans les hôpitaux

La santé devient la principale préoccupation des Vietnamiens, dépassant la stabilité de l'emploi. Photo : VNA

En outre, l'Agence d'assurance sociale de Hô Chi Minh-Ville a également suggéré que le secteur de la santé continue d'investir dans les infrastructures et les équipements médicaux ainsi qu'améliore la qualité et le professionnalisme des établissements médicaux de ressort inférieur afin d'éviter la surcharge dans les hôpitaux de niveau supérieur. En 2020, l'assurance sociale de la ville avait couvert 19.320.062 examens médicaux et traitements couverts pour un montant total de 19.132 milliards de dôngs.

En 2020, les recettes totales de l'assurance sociale, de l'assurance maladie et de l'assurance chômage ont atteint 68,695 milliards de dôngs. Cependant, il existe toujours une situation dans laquelle certaines entreprises doivent payer des cotisations sociales avec une dette de 1.513 milliards de dôngs. Face au fait qu'un certain nombre d'entreprises ne réalisent pas le paiement d'assurance pour leurs salariés, la sécurité sociale de la ville a déposé des dossiers de plainte aux tribunaux.

En raison de l'épidémie de COVID-19, en 2020, l'assurance sociale de la ville a également décidé de suspendre temporairement les allocations de retraite pour 94 unités et entreprises, avec 19.497 employés, à hauteur de 159 milliards de dôngs.

En 2021, l'assurance sociale s'efforcera d'atteindre un chiffre de 2.612.965 bénéficiaires de l'assurance sociale obligatoire, soit une augmentation de 10%; de 75.000 personnes participant à l'assurance sociale facultative, +15,38%; de 8.355.937 bénéficiaires de l'assurance maladie, +8,48% par rapport à 2020.

En outre, l'assurance sociale est déterminée à collecter les assurances sociales, les assurances maladie, l'assurance chômage à hauteur de 77.209 milliards de dôngs, soit une augmentation de 11,57% par rapport à 2020 et à ramener le taux d'endettement en dessous de 1,4% sur le total des créances.

Dans le même temps, il contrôlera strictement les frais d'examens médicaux et de traitements pris en charge par l'assurance maladie, en veillant à l'équilibre des devis assignés par le Premier ministre en 2021.-CVN/VNA