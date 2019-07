L’auditeur général adjoint, Vu Van Hoa rencontre le haut conseiller juridique du PCAOB, Hunter Jones. Photo: VNA



Washington (VNA) – L’auditeur général adjoint, Vu Van Hoa, a exprimé le souhait de poursuivre sa coopération avec le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) des Etats-Unis, lors d’une séance de travail, le 26 juillet, à Washington.

Lors de la séance, Vu Van Hoa a informé des activités remarquables récentes de l’Audit d'Etat du Vietnam.

Le haut conseiller juridique du PCAOB, Hunter Jones, a détaillé la structure, les fonctions et les relations du PCAOB, soulignant que ce dernier, à but non lucratif, avait été fondé en 2002 dans le but de superviser les activités d’audit de sociétés anonymes avec appel public à l'épargne.

L'année dernière, le PCAOB a inspecté plus de 160 cabinets d'audit indépendants et effectué environ 700 audits de sociétés anonymes avec appel public à l'épargne, a-t-il indiqué.

Il entretient des liens étroits avec d’autres organismes de surveillance américains, tels que Government Accountability Office (GAO), le Conseil international des normes d’audit et de comptabilité (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) ; Securities and Exchange Commission (SEC).

Selon lui, le PCAOB est performant dans l'utilisation des technologies de pointe dans les activités de supervision, en particulier dans l'analyse de données pour effectuer la planification et évaluer les risques. -VNA