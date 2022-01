Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les experts ont prédit que l’inflation devrait rester sous contrôle au Vietnam en 2022, même s’il y aurait des pressions inflationnistes et les nouvelles interrogations autour du variant Omicron.



Nguyên Ba Minh, directeur de l’Institut d’économie et des finances, a déclaré que l’indice moyen des prix à la consommation (IPC) en 2022 augmentera d’environ 2% à 3% par rapport à 2021.



L’inflation en 2022 sera bien contrôlée car il sera difficile pour les prix mondiaux des matières premières d’augmenter de manière significative en raison de la propagation compliquée du nouveau variant Omicron, des guerres commerciales et des conflits politiques dans le monde.



Le pouvoir d’achat sur le marché intérieur sera encore faible car les revenus des travailleurs ont été réduits, la production ayant stagné pendant la pandémie.



Les prix de l’essence seront stables à 65-80 dollars le baril, a-t-il prévu, expliquant que si les cours du pétrole progresseraient fortement, les États-Unis augmenteraient l’offre de pétrole de schiste. À ce moment-là, les États-Unis gagneront des parts de marché pétrolier de l’OPEP et des pays de l’OPEP, ce qui signifie que ces derniers devront alors renforcer l’offre pour faire baisser les prix du pétrole.



Discutant des prix du porc en 2022, Nguyên Ba Minh a déclaré que l’offre intérieure de porc est assez abondante. Le prix du produit a fortement baissé par rapport à décembre 2020 et sera également stable à 45 000-60 000 VND par kg jusqu’à fin 2022.



L’expert Nguyên Duc Do a également convenu que l’IPC en 2022 restera à un niveau bas. Bien que l’économie se redresse, la production de 2022 sera toujours inférieure à son potentiel.

Si le PIB du Vietnam en 2022 augmente de 6,5%, l’objectif du gouvernement, voire de 8% à 9 % comme certains le prévoient, le taux de croissance moyen du PIB sur la période 2020-2022 n’est que de 4% à 5 %, bien inférieur à 6% sur la période 2011-2020, a-t-il expliqué.

Cependant, les experts ont déclaré que contrôler l’inflation en 2022 ne sera pas facile car l’indice peut augmenter assez haut à partir du début de cette année, dans le sillage de la reprise économique mondiale et des prix des matières premières sur une tendance haussière.



La reprise économique en 2022, sous l’effet des programmes de soutien au développement économique, entraînera une augmentation des demandes de consommation et d’investissement, ce qui exercera une pression sur les prix.



Les experts ont suggéré que la prévention de la pandémie fournira la condition préalable à la stabilité de la production et du marché pour maintenir l’IPC en dessous de 4% cette année, comme l’a fixé l’Assemblée nationale.



Selon l’économiste Ngô Tri Long, il convient de surveiller de près les sources d’offre et de demande sur le marché intérieur, en particulier avant le Nouvel An lunaire, afin de prendre les mesures appropriées pour contrôler les prix.



Le Département de la gestion des prix du ministère des Finances a indiqué suivre de près l’évolution de l’économie mondiale et l’inflation, prenant en temps opportun des mesures efficaces pour gérer la production nationale et équilibrer l’offre et la demande locales dans le but de contrôler avec succès l’inflation dès le premier mois de 2022. – VNA