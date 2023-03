Hanoï (VNA) - Au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues dans un glissement de terrain survenu dans la province occidentale des îles Riau en Indonésie le 6 mars, a annoncé l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, a blâmé les fortes averses et les conditions de sol instables pour la catastrophe.L'agence a déclaré que les survivants étaient évacués de la région de Searasan et que le nombre de victimes pourrait augmenter.En réponse à la catastrophe, le bureau de recherche et de sauvetage de Natuna a déployé une équipe de sauvetage conjointe sur les lieux, mais les mauvaises conditions météorologiques et l'accès aux télécommunications ont entravé l'opération de sauvetage.La zone touchée se trouvait sur une île isolée à cinq heures de bateau de la capitale Natuna, a indiqué l'agence. – VNA