Panorama de la conférence. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une conférence consacrée à l’atténuation des risques dans le contexte de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a eu lieu le 12 décembre à Ho Chi Minh-Ville.



Cet événement a été organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), en coopération avec le Département douanier de Ho Chi Minh-Ville.



Lors de la conférence, Dinh Ngoc Thang, directeur du Département douanier de Ho Chi Minh-Ville, a affirmé que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine pourraient apporter aux entreprises vietnamiennes des opportunités en termes d’accès au marché américain dans le court terme, mais aussi des risques. Selon lui, des entreprises chinoises pourraient profiter du Vietnam pour commettre des fraudes sur l’origine de leurs produits et éviter les taxes américaines.



Tran Ngoc Liem, vice-directeur de l’antenne de VCCI à Ho Chi Minh-Ville, a indiqué que la guerre commerciale sino-américaine produirait un grand impact sur l’économie vietnamienne, car la Chine était le premier importateur de matières premières vietnamiennes et les Etats-Unis, le premier débouché de produits vietnamiens. Il a en outre constaté que la gamme de produits exportés du Vietnam vers les Etats-Unis était presque similaire à celle de la Chine vers ce marché. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes ont actuellement l’opportunité de remplacer des fournisseurs chinois sur le marché américain.



De son côté, Robert Thommen, représentant du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (U.S. Customs and Border Protection), a affirmé que son pays avait renforcé la gestion pour éviter les fraudes sur l’origine des produits. Il a appelé les entreprises vietnamiennes à respecter les critères et normes sur l’origine des produits afin de maintenir les bonnes relations commerciales avec le marché américain dans le long terme. -VNA