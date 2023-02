Hanoi (VNA) – Le projet "Réduction des déchets plastiques dans le secteur du tourisme au Vietnam" a été lancé jeudi 16 février à Hanoi.

Le projet est réalisé conjointement par l'Association vietnamienne du tourisme, l'Institut de stratégie et de politique des ressources naturelles et de l'environnement (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) et le PNUD au Vietnam.

Nguyên Thi Thu Huyên, représentante du PNUD au Vietnam, a déclaré que la pollution par les déchets plastiques est un défi mondial majeur en raison de ses effets nocifs sur l'environnement, en particulier marin.



Cérémonie de lancement du projet "Réduction des déchets plastiques dans le secteur du tourisme au Vietnam". Photo: VNA

Le projet est mis en œuvre du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 et vise à réduire les déchets plastiques dans le domaine du tourisme, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et au développement du tourisme afin d'atteindre les objectifs suivants : développement durable de l'industrie sans fumée et développement économique durable du pays.-VNA