Panorama de l'atelier. Photo : PNUD



Hanoï (VNA) – Un atelier de consultation sur les pratiques commerciales responsables a eu lieu le 21 octobre au matin à Hanoï. Cet événement a été organisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Vietnam, en collaboration avec le ministère de la Justice et le gouvernement suédois.



L’atelier avait pour but de recueillir des commentaires d'agences publiques, d'entreprises, d'associations professionnelles, de partenaires de développement, d'organisations non gouvernementales, d'institutions de formation et de recherche ...



De nombreux participants ont conseillé au Vietnam de donner la priorité à l'amélioration de son cadre juridique pour garantir les mesures de protection des groupes vulnérables dans les chaînes de valeur mondiales.



Au Vietnam, des efforts pour promouvoir des pratiques commerciales responsables ont été faits dans une perspective de développement durable. Au cours de ces dernières années, les dirigeants vietnamiens ont opté pour le développement durable.



La représentante en chef du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, a indiqué que la pandémie de COVID-19 avait révélé l'inégalité et la vulnérabilité qui existaient dans les systèmes, « dans la façon dont nous faisons des affaires ».



Selon elle, les pratiques commerciales responsables ne doivent pas être considérées comme des réglementations lourdes ou des barrières administratives. Au contraire, il est nécessaire de les considérer comme une base essentielle pour assurer le développement économique, social et environnemental au Vietnam, et est un facteur indispensable pour la réalisation des Objectifs de Développement durable.-VNA