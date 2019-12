Can Tho, 3 décembre (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam ont organisé le 2 décembre un atelier de consultation dans la ville de Can Tho, afin de discuter du programme de transformation agricole du delta du Mékong.

Un coin du delta du Mékong. Photo : VNA

Nguyên Dô Anh Tuân, chef du Département de la coopération internationale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que les Pays-Bas avaient des atouts dans le secteur agricole, leurs exportations de produits agricoles se classant au deuxième rang mondial.

Les Pays-Bas sont le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne avec un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars et son premier investisseur européen avec un capital inscrit total de près de 10 milliards de dollars.

Face aux défis du changement climatique, le Vietnam souhaite tirer parti des expériences néerlandaises en matière de développement durable du delta du Mékong, notamment en matière de planification, de gouvernance, d’élaboration de stratégies de développement, notamment de mise en place d’une chaîne de valeur essentielle pour la région, a-t-il déclaré.

Willem Schoustra, conseiller en agriculture de l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam, a déclaré que la transformation agricole faisait partie de la Résolution N° 120 / NQ-CP sur le développement durable du delta du Mékong en matière d'adaptation au changement climatique sur la base du Plan du delta du Mékong - un effort commun des deux pays. .

Il a déclaré que les Pays-Bas pourraient transférer au Vietnam des connaissances sur la gestion des ressources en eau et les activités agricoles.

Plus tôt le 9 avril, un mémorandum d'accord sur la coopération en matière de transition du secteur agricole dans le delta du Mékong entre les Pays-Bas et le Vietnam avait été signé par les deux Premiers ministres pour mener à bien le programme de transformation agricole du delta, marquant la deuxième étape d'un partenariat stratégique à long terme consacrée à la gestion des ressources en eau et l'agriculture. - VNA